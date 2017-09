Zeman po schůzce se Steinmeierem znovu odmítl přijímání migrantů

Prezident Miloš Zeman po jednání se svým německým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem znovu odmítl přijímání migrantů do Česka. Vyzval naopak k pomoci v zemích, odkud uprchlíci přicházejí. O pomoci v zemích původu mluvil i Steinmeier. Zároveň ale žádal, aby evropské země respektovaly rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD).Soud minulý zamítl žaloby Maďarska a Slovenska proti kvótám na rozdělování migrantů a potvrdil platnost programu přerozdělení 120.000 lidí. Zeman odmítl přijímání uprchlíků, a to i v případě, že by za ně mělo dostávat Česko od evropských institucích peníze. "Mám silné pochybnosti o slučitelnosti jejich kultury - mám tím samozřejmě na mysli migranty muslimského typu - s evropskou kulturou," řekl. Odmítl také, že by Praha byla v migrační krizi nesolidární s ostatními evropskými státy, a poukázal na to, že Česko investuje peníze do rozvojové pomoci v zemích, odkud uprchlíci přicházejí.

Steinmeier byl na první oficiální návštěvě Prahy v prezidentské funkci, dříve opakovaně navštívil Česko jako ministr zahraničí. Na Pražském hradě se kromě Zemana setkal i s některými členy vlády, například s vicepremiérem pro vědu a výzkum Pavlem Bělobrádkem (KDU-ČSL) a ministrem dopravy Danem Ťokem (ANO).