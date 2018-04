Zeman opět podpořil ambasádu v Jeruzalémě,konzulát bude od května

Prezident Miloš Zeman na oslavách 70 let od vzniku Izraele na Pražském hradě opět podpořil přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Kritici tohoto plánu jsou zbabělci, řekl. Prvním krokem ze tří bude podle něj příští měsíc otevření českého honorárního konzulátu v Jeruzalémě. Za podporu Zemanovi při oslavě poděkovali zástupci židovského státu. Ministerstvo zahraničí Zemanova slova o květnovém otevření honorárního konzulátu následně potvrdilo, bude v západním Jeruzalémě, povede ho česko-izraelský byznysmen Dan Propper. Do konce roku se v Jeruzalémě otevře také České centrum, uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Zeman ve svém projevu na oslavách poukázal na to, že je to poprvé, kdy je Pražský hrad dějištěm oslav výročí jakéhokoliv státu. Prezident podle svých slov věří tomu, že nastanou tři fáze přesunu české ambasády do Jeruzaléma. První z nich je vznik honorárního konzulátu, další fází bude přesun českých institucí, jako je CzechTourism nebo CzechTrade. Třetí fází by byla samotná ambasáda. Proti uskutečnění oslav vzniku Izraele na Pražském hradě protestovala v podvečer na Hradčanském náměstí zhruba třicítka lidí s palestinskými vlajkami a transparentem vyzývajícím k ukončení zabíjení v Palestině a ke skončení okupace palestinského území.