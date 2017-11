Zeman: Obchodní řetězce mají u potravin nepřiměřeně vysoké marže

Obchodní řetězce mají podle prezidenta Miloše Zemana u některých potravin nepřiměřeně vysoké marže a to na úkor tuzemských potravinářských firem. Obchodní řetězce by proto měly být regulovány, řekl Zeman při návštěvě olomoucké mlékárny Olma, která patří do holdingu Agrofert, který dříve vlastnil šéf ANO Andrej Babiš, a nyní je ve svěřenském fondu. Přiměřené marže obchodních řetězců by podle Zemana pomohly tuzemským potravinářům i soběstačnosti Česka v oblasti potravin. Zeman obchodní řetězce kritizuje dlouhodobě. Před více než dvěma roky řekl, že právě ony jsou největší překážkou českého potravinářství a mají marže až 63 procent. V roce 2013 přišel s návrhem, aby jako protiváhu nadnárodních obchodních řetězců vytvořili čeští potravináři a zemědělci vlastní řetězec obchodů s potravinami. Prezident zahájil třídenní návštěvu Olomouckého kraje. Je