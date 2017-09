Zeman: Moravskoslezský kraj si vybral čínský výrobce pneumatik

Do Moravskoslezského kraje má namířeno čínský výrobce pneumatik. Měl by tam vytvořit 1500 pracovních míst. Při návštěvy Ostravy to řekl prezident Miloš Zeman. Uvedl, že v Číně jednal s pneumatikárnou zhruba o stejné velikosti jako je firma Nexen, která bude investovat v žatecké průmyslové zóně Triangl.

Jméno investora Zeman neuvedl, o prostory v České republice se ale zajímala společnost Linglong Tire. Podle dřívějších informací by se její investice pohybovala v řádu miliard korun a mohla by být umístěna v připravované průmyslové zóně Nad Barborou v Karviné. Z vyjádření moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka (ANO) ale vyplývá, že zatím není jasné, kam v kraji by výrobce pneumatik svou továrnu umístil. Kromě Barbory se hovořilo i o průmyslové zóně poblíž mezinárodního letiště v Mošnově na Novojičínsku.