Zeman mluvil na Nově o vládě, Drahoš byl s voliči v Brně a Ostravě

Rozdílný program měli v neděli prezidentští kandidáti před druhým kolem voleb. Prezident Miloš Zeman ve večerním rozhovoru v televizi Nova uvedl, že by preferoval menšinovou vládu ANO, kterou by podpořila ČSSD a s ní komunisté nebo SPD. Slíbil také, že pokud bude znovu zvolen, bude méně namyšlený a sebevědomý. Jiří Drahoš dal před televizním duelem přednost setkáním s voliči v Brně a Ostravě. Zeman po prvním kole změnil názor, že se debat před volbami nebude účastnit, a krátce nato přehodnotil i stanovisko, že více než dva duely by už byly nudné. Drahoš přijal pozvání k duelům na Primě a v České televizi. Sám s moderátorem tak Zeman bude vedle Novy také v TV Barrandov. V Brně Drahoše podpořilo ve zcela zaplněném kulturním sále Semilasso několik stovek lidí, mnoho zájemců se do sálu nedostalo.