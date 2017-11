Zeman má 113.038 podpisů pro prezidentskou kandidaturu

Prezident Miloš Zeman má k dispozici 113.038 podpisů občanů, které ho opravňují podat kandidaturu do prezidentských voleb. Na tiskové konferenci to oznámila jeho žena Ivana, která je předsedkyní petičního týmu. Zhruba hodinu po společné tiskové konferenci prezidenta a jeho ženy Zemanová také oficiálně podala přihlášku a odevzdala petiční archy na ministerstvu vnitra. Zeman odmítl říci, koho z dalších kandidátů považuje za nejvážnějšího soupeře. Zdůvodnil to tím, že se už při ohlášení kandidatury zavázal nekomentovat své vyzyvatele. Nominace mohou být podávány do úterních 16:00. Ministerstvo poté oznámí počet přihlášek, jména kandidátů zveřejní až 24. listopadu, do kdy bude rozhodovat o přípustnosti kandidatury. Úřad to zdůvodňuje ochranou osobních údajů.

Nominaci od občanů získali ještě bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, který sesbíral 142.000 podpisů, a podnikatel a textař Michal Horáček, který jich získal 86.000. Pro nominaci je třeba nejméně 50.000 podpisů. Ostatní uchazeči o Hrad se rozhodli jít cestou politické podpory, tedy získat podpisy 10 senátorů nebo 20 poslanců. Do volby se dosud na ministerstvu vnitra zaregistrovalo deset uchazečů o Hrad, řekla ČTK Klára Pěknicová z tiskového oddělení ministerstva vnitra.