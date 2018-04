Zeman kritizoval útok v Sýrii, protože neměl mandát od RB OSN

Útok proti jakékoli zemi může být veden jen se souhlasem Rady bezpečnosti OSN, prohlásil český prezident Miloš Zeman. Reagoval tak na sobotní nálet USA, Británie a Francie na syrské cíle po použití chemických zbraní v zemi. Uvedl také, že první reakce premiéra Andreje Babiše (ANO) na nálet byla krátkozraká. Babiš v sobotu uvedl, že spojenecký zásah byl nevyhnutelný. Dnes po schůzce se Zemanem řekl, že nálet nic neřeší. K jednání by se měli sejít zástupci Evropské unie, Spojených států a Ruska. Zmínil také jednání s Tureckem, Izraelem, Íránem a dalšími zeměmi, které mají v Sýrii své zájmy. "Pokud samozřejmě ten útok zničil výrobu chemických zbraní, tak o to líp, ale neřeší to situaci té země jako takové," řekl.

Spojené státy poděkovaly Česku za vyjádření podpory po útoku, který v noci na sobotu provedly americké, britské a francouzské síly v Sýrii. ČTK o tom informovalo ministerstvo zahraničí. Ministr Martin Stropnický (ANO) o záležitosti v noci na dnešek telefonoval s úřadujícím ministrem zahraničí USA Johnem Sullivanem, který také ocenil, že Česko má v Damašku ambasádu, která zastupuje i americké zájmy. "Sullivan potvrdil, že závěry zpravodajských služeb USA jednoznačně prokázaly použití chlóru a sarinu v Dúmá, jak ostatně uvádí i zpráva WHO. Dodal také, že cílem byly přesně vytipované objekty, kde se chemické zbraně vyráběly či skladovaly a že mise splnila svůj účel, tj. že syrské chemické kapacity utrpěly citelný zásah. Nejsou známy žádné ztráty na životech," uvedl Stopnický.