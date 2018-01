Zeman jmenuje Babiše podruhé jen s garancí 101 hlasů ve Sněmovně

Při druhém pokusu o sestavení vlády bude prezident Miloš Zeman po současném premiérovi Andreji Babišovi (ANO) požadovat předem alespoň 101 podpisů poslanců, kteří jeho kabinet podpoří. Až poté by ho opět jmenoval premiérem. Zeman to řekl novinářům při odchodu z Poslanecké sněmovny, kde před členy dolní komory podpořil současnou Babišovu menšinovou vládu. Zopakoval také, že Babiše v případě dnešního neúspěchu pověří skládáním vlády i podruhé. Od Babiše bude Zeman chtít pravidelné informace o vývoji jednání. Až oznámí, že podporu má, jmenuje ho. Uvedl to na dotaz, jak dlouho by jednání mohla trvat.

Programové prohlášení vlády připomíná Zemanovi švédský stůl, z něhož si každý může vybrat, co chce. Řekl to poslancům při podpoře Babišovy vlády. Poslanci by v případě Babiše měli podle Zemana ctít presumpci neviny a neměli by si hrát na vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo, v níž Babiš figuruje.