Zeman jmenoval 28 soudců, varoval je před braním úplatků

Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval 28 soudců. Nováčky varoval před braním úplatků. "Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky," řekl Zeman 19 ženám a devíti mužům, kteří do jeho rukou složili soudcovský slib. Uvedl, že případy korupce některých soudců kazí jméno všech soudců. Nově jmenovaní soudci částečně nahradí ty, kteří v rámci přirozené obměny skončili či postupně skončí ve funkci do konce letošního září. Nejvíce - devět - jich zamíří do obvodu Krajského soudu v Brně, čtyři noví posílí obvod působnosti Městského soudu v Praze. Ministr Robert Pelikán (ANO) chce od příštího roku zavést změnu, podle níž by všichni nominanti nejprve museli projít výběrovým řízením a dvouletou intenzivní přípravou završenou simulovaným soudním jednáním.