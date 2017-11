Zeman doporučil Pirátům, aby se účastnili na Babišově vládě

Prezident Miloš Zeman během schůzky v Lánech doporučil Pirátům, aby se účastnili na vládě, kterou sestavuje předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Zástupci strany mu nicméně vysvětlili, že v souladu se svou předvolební strategií budou v opozici. Novinářům to po schůzce řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. S hlavou státu Piráti probírali například i svůj návrh na přímou volbu hejtmanů, starostů a primátorů. Piráti vylučují spolupráci s Babišem mimo jiné kvůli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, ve které kromě šéfa ANO figuruje také místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Zeman s Piráty hovořil i o reálném rozložení sil ve Sněmovně nebo předčasných volbách. Prezident se podle Bartoše ptal, zda by Piráti volby uvítali. "My bychom samozřejmě tuto situaci neuvítali, je to zatěžující pro občany i rozpočet. Ale kdyby tu byla patová situace, nechceme, aby tu fungovala nějaká nekonečná vláda odborníků," řekl Bartoš.