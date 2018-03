Zeman dnes udělí státní vyznamenání papežskému nunciovi Leanzovi

Prezident Miloš Zeman dnes odpoledne udělí státní vyznamenání apoštolskému nunciovi Giuseppemu Leanzovi, který v Česku zastupuje Vatikán. Jaké vyznamenání vatikánský diplomat získá, prezidentská kancelář neupřesnila. Leanza se v letošním roce dožil 75 let, a z toho důvodu skončí na pozici apoštolského nuncia v ČR. Jeho nástupce by měl být znám během letošního roku. Leanza v Praze zastupuje Vatikán od října 2011. Do funkce ho jmenoval papež Benedikt XVI. Předtím působil na stejném postu v mnoha zemích světa, například na Haiti, v Zambii, Bosně a Hercegovině, Makedonii nebo Irsku. Sloužil také na nunciaturách v Paraguayi, Ugandě a USA.