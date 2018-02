Zeman chce požádat papeže o prodloužení Dukova mandátu

Prezident Miloš Zeman se obrátí na papeže Františka s žádostí, aby prodloužil mandát kardinálu Dominiku Dukovi. Zeman to řekl v rozhovoru v TV Barrandov. Prezident považuje Duku za výraznou osobnost a vlastence. Skupinu českých katolíků, kteří sepsali dopis žádající papeže o to, aby Dukovi mandát neprodlužoval, označil prezident za "pisklouny". Výzvu křesťanských aktivistů papeži považuje Zeman za udavačský dopis. "Dominik Duka je vlastenec," dodal Zeman s tím, že je to vlastnost, která není u vysoce postavených kněží v Česku obvyklá. Připomněl také Dukovu minulost politického vězně v dobách komunismu. Křesťanští aktivisté vyčítají Dukovi příklon k nacionalismu a krajní pravici. Na Dukovi se jim nelíbí také to, že "rád používá okázalé insignie moci". Uvedli to v dopise papeži, který představili tuto středu na happeningu před Arcibiskupským palácem. Duka koncem dubna oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež mu ovšem může prodloužit mandát.