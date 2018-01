Zeman chce čtyři TV duely, Drahoš dva

Pražský hrad oznámil, že prezident Miloš Zeman chce jít do duelů na čtyřech televizních stanicích. Jiří Drahoš chce dva duely, připomněl, že o stejném počtu mluvil dřív Zeman. Televizní debaty s protikandidáty Zeman před prvním kolem voleb odmítal, v sobotu však avizoval, že by maximálně do dvou debat s Drahošem mohl dorazit. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček nyní na twitteru uvedl, že Zeman přijal nabídku televizí Nova, Barrandov, Prima a České televize. Podle dřívějších Ovčáčkových vyjádření přitom prezident neplánoval účast v debatách ani po prvním kole. Drahoš dál počítá se dvěma televizními debatami. "Již jsem navrhl jako jedno z míst debaty Českou televizi. Je to médium veřejné služby, které patří všem občanům ČR a jeho nestrannost je kontrolovaná nezávislou institucí. Ve druhém případě je na rozhodnutí mého protikandidáta, které z médii bude preferovat," sdělil ČTK.

Tým Jiřího Drahoše počítá s tím, že před druhým kolem voleb do kampaně vloží deset milionů korun. Drahošovi nabízí pomoc několik protikandidátů z prvního kola. Zeman tvrdí, že kampaň nevede. Billboardy, reklamu v novinách nebo shánění podpisů pro petici ale za něj zajistili jeho blízcí spolupracovníci či příznivci. Na nepeněžitých bezúplatných plněních Zeman vykázal dary za téměř 17 milionů korun. Na volební účet dostal další 4,5 milionu korun.