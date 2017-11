Zeman by považoval předčasné volby za urážku voličů

Prezident Miloš Zeman by považoval případné předčasné volby do Poslanecké sněmovny za urážku voličů a projev neschopnosti politiků se dohodnout. Novinářům to řekl v závěru své návštěvy Olomouckého kraje. Hlava státu věří, že se předčasným volbám, které by hrozily při nemožnosti sestavení vlády, podaří předejít. Zeman také oznámil, že Andreje Babiše, šéfa hnutí ANO, jež volby vyhrálo, jmenuje premiérem hned po demisi současného předsedy vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD). Zeman minulý týden v televizi Barrandov naznačil, že kabinet hnutí ANO by mohl vládnout, přestože by ve Sněmovně nezískal důvěru. Sklidil za to kritiku politických stran. Rovněž Babiš, kterého Zeman koncem října pověřil jednáním o sestavení vlády, řekl, že si nedokáže představit, aby vláda bez důvěry fungovala čtyři roky. Babiš nyní se zástupci ostatních sněmovních stran jedná o sestavení koaliční vlády, zatím bezvýsledně.