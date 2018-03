Zelený zákal trápí stále víc Čechů

Přibývá Čechů, kteří mají zelený zákal, takzvaný glaukom. Nemocí trpí už každý pětadvacátý člověk starší 40 let. Na rizika nemoci upozorňuje až do soboty Světový týden zeleného zákalu. V jeho rámci si lidé mohou nechat zdarma vyšetřit oči. Zeleným zákalem v Česku trpí přes 360 tisíc lidí a další o tom ani nemusí vědět, upozorňuje viceprezidentka České glaukomové společnosti Eva Růžičková: "Je to choroba zákeřná tím, že na sebe nijak neupozorní, ona je plíživá, takže pacient v podstatě přichází až v době, kdy už nějaké problémy má, tzn vidí hůř, má výpadky v zorném poli." Poškození zraku je ale nevratné. Nemoc je možné zachytit včasným vyšetřením. Léčba je pak doživotní.