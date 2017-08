Ze skladů v Květné začal další odvoz munice z Vrbětic

Společnost Imex Group začala v úterý z muničního areálu v Květné na Svitavsku odvážet munici a vojenský materiál, který sem byl převezen z Vrbětic na Zlínsku. V areálu jej má uloženo zhruba 1500 tun. ČTK to řekl vedoucí areálu v Květné Vojtěch Pražan. Ministerstvo obrany původně počítalo s tím, že Květná se bude k těmto účelům využívat jen dočasně - do konce roku 2015. Likvidační a záchranné práce v areálu ve Vrběticích, kde v roce 2014 vybuchly dva sklady s municí, potrvají do poloviny příštího roku.