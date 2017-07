Do Káhiry odletěl tým českých lékařů, kteří posoudí, kdy bude možné přepravit Češku zraněnou při útoku na turisty v Hurgadě do České republiky. Tým tvoří dva lékaři a dvě sestry, řekl novinářům ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Mluvčí kbelského letiště Zuzana Špačková ČTK řekla, že na cestu byl připraven vojenský speciál pro převoz zraněných. Ministr Zaorálek uvedl, že zdravotní stav Češky se v uplynulých dvou dnech zhoršil. Lékaři, kteří jsou na cestě do Egypta, podle něj teprve na místě rozhodnou o dalším postupu. V nemocnici v Káhiře je podle české diplomacie její rodina i zástupci českého velvyslanectví v Egyptě. Šestatřicetiletá Češka byla zraněna 14. července v Hurgadě, kde mladý Egypťan zaútočil nožem na turisty na pláži. Dvě německé turistky zabil a další turistky zranil, mezi nimi ženu z Česka, kterou zasáhl do nohy a do zad.