Zdravotní posudky by měl vypracovat i ošetřující lékař

Posudky zdravotního stavu kvůli získání příspěvků či speciálního průkazu pro postižené by mohli od příštího roku dělat i ošetřující lékaři. Doplnili by tak chybějící posudkové doktory. Posudkáři by se do pololetí příštího roku navíc vyčlenili ze státní služby a patřili nově mezi zaměstnance. Počítá s tím novela, kterou připravilo ministerstvo práce. Změny podle něj mají zajistit chybějící posudkové lékaře, usnadnit jejich nábor a zkrátit dlouhé vyřizovací lhůty. Posudková služba se s nedostatkem lékařů potýká léta. Na její přístup a dlouhé vyřizovací lhůty si dlouhodobě stěžují lidé se zdravotním omezením i pacientské organizace. Situaci kritizují také poslanci. Státní služba je možná do 70 let. Posudkoví lékaři mají výjimku, která skončí na konci roku. Odejít by tak měla podle podkladů pro vládu zhruba stovka posudkářů nad 70 let, kteří se dělí o 68 míst. Na konci loňska byla přitom neobsazená už čtvrtina lékařských postů - 95 ve správě sociálního zabezpečení a 12 na ministerstvu práce. Posudkáři ročně vypracují kolem 400.000 posudků. Novela počítá se zapojením smluvních lékařů, kteří dosud mohou připravovat jen dílčí podklady pro posudkové doktory. Nově by vypracovali celý posudek. Dělat by ho mohli ošetřující lékaři, tedy praktici i specialisté. Jejich činnost a dodržování vyřizovacích lhůt by kontrolovaly okresní správy sociálního zabezpečení. O odvoláních by pak nově neměly rozhodovat tříčlenné posudkové komise ministerstva práce, ale už jen jeden lékař České správy sociálního zabezpečení.