Zbývajících 150 zaměstnanců Poldi dostane do konce roku výpověď

Všichni zbývající zaměstnanci kladenské Poldi, tedy asi 150 lidí, dostanou do konce roku výpověď. ČTK to řekl insolvenční správce Adam Sigmund. Firma je v konkursu. "My jim dáme výpovědi z důvodu nadbytečnosti, protože nemáme vůbec žádné peníze na další provoz," uvedl Sigmund.

Dlouhodobě zadlužené společnosti se nepodařilo splnit podmínky reorganizace, kterou soud povolil letos na jaře. Podmínkou plnění reorganizace bylo splacení dluhů, které vznikly před úpadkem společnosti. Od léta jednalo vedení Poldi s novým investorem, nakonec se ale dluhy splatit nepodařilo, přestože soud prodloužil původní lhůtu. Pohledávky dosahují stovek milionů korun. O tom, že Poldi půjde do konkursu, rozhodl soud už minulý týden, nyní zveřejnil v insolvenčním rejstříku usnesení. Tím je vyhlášení konkursu platné.