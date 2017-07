Sportovní organizace dosud letos dostaly na neinvestičních dotacích zhruba 1,4 miliardy korun, zbývající přibližně tři miliardy by měly obdržet během července a srpna. Po schůzce s ministrem školství Stanislavem Štechem (za ČSSD) a představiteli sportovních svazů to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Kvůli hladšímu rozdělování financí by měla vzniknout expertní skupina, která by do roku 2018 upravila současná pravidla. "V tuto chvíli je 1,4 miliardy již na účtech, intenzivně se pracuje na tom, aby další prostředky byly vyplaceny během července a srpna," řekl premiér Sobotka. Částka se podle něj týká všech deseti programů, které mají sportovní organizace v Česku k dispozici v rámci neinvestičních dotací. Podle ministra Štecha je množství přidělených peněz zatím výrazně vyšší než loni, zpoždění je ale přesto zcela evidentní. Expertní skupina by měla zajistit, aby se situace za rok neopakovala.