Zástupci měst a obcí se kvůli registru majetku sejdou s Babišem

Zástupci měst a obcí budou příští týden přesvědčovat premiéra v demisi, aby starostové a radní nemuseli svůj majetek zveřejňovat na internetu. Podporuje je v tom i část poslanců. V Poslanecké sněmovně už čekají dva návrhy na změnu zákona. Podle představitelů samospráv už ale kvůli novému registru majetku skončily desítky představitelů obcí a měst a další o rezignaci uvažují.

„Informace, které se zadávají do registru, jsou tak citlivé, tak rozsáhlé, že požadujeme, aby s nimi bylo zodpovědně nakládáno," myslí si předseda Svazu měst a obcí František Lukl. V registru si může kdokoliv vyhledat mimo jiné to, že starosta vlastní třeba obraz, luxusní hodinky nebo starožitnost v hodnotě nad 500 tisíc korun. Premiér v demisi od zástupců samospráv dostane petici za změnu zákona, kterou podepsalo téměř 2500 zástupců obcí. Babiš v sms zprávě vzkázal, že si starosty poslechne a pak se uvidí, co se s tím dá dělat.