Západ je arogantní vůči střední Evropě, tvrdí bývalý rakouský vicekancléř

Arogance a neznalost starších členů Evropské unie vůči střední Evropě je důvodem hrozícího rozdělení Evropy na východní a západní. Agentuře APA to řekl bývalý rakouský vicekancléř Erhard Busek, kterému vychází kniha s názvem Mitteleuropa Revisited (Střední Evropa v novém provedení), kterou napsal ve spolupráci s ředitelem vídeňské Diplomatické akademie Emilem Brixem. Vlivný politik Rakouské lidové strany (ÖVP) kancléře Sebastiana Kurze se rovněž domnívá, že EU nemá žádnou strategii, jak řešit problematiku uprchlíků. Mnoho z toho, co se děje v takzvaných visegrádských státech - tedy Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v Česku - je podle 76letého představitele liberálního proudu v ÖVP politováníhodné, ale pochopitelné. "Vždyť nikdo k visegrádským státům nepřišel a nediskutoval s nimi," tvrdí Budek. Místo toho jim prý byly zasílány dopisy s výtkami, co všechno dělají špatně. Překonání následků komunismu potřebuje čas, což starší členové EU "zcela podcenili" a nestaraly se o to, jaký je tam opravdový stav věcí, postěžoval si Busek, který je nyní šéfem Ústavu pro podunajský prostor a střední Evropu (IDM).