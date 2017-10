Zaorálek zopakoval, že ČSSD míří do opozice, názor asi nezmění

Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek po jednání se zástupci hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury zopakoval, že se sociální demokracie chystá do opozice. Nepředpokládá, že by ČSSD tento postoj přehodnotila. S Okamurou a místopředsedou hnutí Radimem Fialou mluvili představitelé ČSSD hlavně o ustavení Sněmovny. Konkrétní závěry schůzka neměla. "Sledujeme to, abychom měli prostor pro opoziční práci," řekl Zaorálek, s nímž se jednání zúčastnil úřadující předseda sociální demokracie Milan Chovanec. Zástupci obou uskupení probírali také programy. Okamura i Zaorálek podotkli, že mezi nimi panují velké rozdíly. Snaha hledat dohodu o ustavení Sněmovny je ale podle místopředsedy ČSSD na obou stranách.