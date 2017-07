Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) na jednání s ministrem pro odchod Velké Británie z Evropské unie Davidem Davisem zopakoval české priority pro uspořádání budoucích vztahů. Zmínil zachování práv českých občanů v Británii, udržení dobrých vztahů s Londýnem i vyřešení finančních závazků Británie vůči unijnímu rozpočtu. Zaorálek na tiskové konferenci zdůraznil, že schůzku nelze vykládat jako narušení vyjednávacího procesu, který s Británií vede Evropská komise. České priority jsou podle něj součástí společných priorit 27 členských států EU. Také Davis mluvil o tom, že je třeba odstranit nejistotu, kterou cizinci žijící v Británii nebo britští občané v EU kvůli brexitu mají. Podotkl také, že podle dosavadních návrhů by čeští občané v Británii, stejně jako občané ostatních evropských států, měli mít v zemi stejná práva jako Britové. Jediným rozdílem by bylo, že by na rozdíl od Britů neměli volební právo.