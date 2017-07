Úvahy o referendu k odchodu Česka z Evropské unie jsou podle ministra zahraničních věcí a volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka nehorázné. Je to podle něj hazardování s osudem země. Řekl to v České televizi. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska jsou občané vystaveni protievropské propagandě a politici by v kampani měli proti této propagandě bojovat. Prezident Miloš Zeman se již několikrát vyjádřil, že by podpořil referendum o setrvání Česka v unii. Hlasoval by v něm však proti vystoupení. Bývalý prezident Václav Klaus nedávno uvedl, že nastal čas připravovat odchod země z EU. Uvedl to v reakci na krok Evropské komise, která s Českem zahájila řízení kvůli neplnění kvót na imigranty. Zaorálek poukázal na důsledky brexitu a jako příklad uvedl mimo jiné zastavení investic, růst inflace nebo pokles reálných příjmů i výsledek nedávných voleb. "Velká Británie je velká země, je to pátá největší ekonomika světa. A takhle to s ní mává. Víte, jak by to zamávalo s malou Českou republikou?" ptal se. Na druhé straně připustil, že se v EU dějí věci, se kterými hrubě nesouhlasí.