Egypt musí sdělit, co se odehrálo předminulý týden na pláži v Hurgada při útoku, na jehož následky zemřela občanka České republiky. Uvedl to ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Egypt by podle něj měl rovněž zvážit, zda neodškodní pozůstalé v Česku. Záležitost chce Zaorálek řešit i s egyptským protějškem. Česká republika bude požadovat také záznam z pitvy. Tělo zesnulé by mohlo být převezeno z Egypta začátkem příštího týdne.