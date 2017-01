Zprávy Zaorálek: Bude-li Astana i o politickém řešení, EU se má účastnit

17-01-2017 10:00 | Zdeňka Kuchyňová

Pokud se jednání o Sýrii svolané na konec ledna do Astany bude týkat i politického řešení konfliktu, měla by na schůzce participovat také Evropská unie, míní český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Po svém jednání s kolegy z unijních zemí zdůraznil, že zatím není přesně jasné, čemu se schůzka iniciovaná Ruskem, Tureckem a Íránem bude 23. ledna v kazašském hlavním městě vlastně věnovat. EU, která vždy prosazovala politické urovnání syrské krize, se podle Zaorálka nemůže zapojit do technických rozhovorů a jednání, která se budou zaměřovat na vojenské otázky či vojenské řešení situace.

Výroba aut loni stoupla o osm procent na rekordních 1,344 milionu 17-01-2017 10:36 | Zdeňka Kuchyňová Tuzemská výroba osobních aut v loňském roce vzrostla meziročně o osm procent na rekordních 1,344 milionu vozů. Rostli všichni tři tuzemští výrobci. Nejvíce, o 12,5 procenta, zvýšila produkci Škoda Auto. Letos by měl růst výroby pokračovat, i když nižším tempem. Na setkání s novináři to uvedl nový prezident Sdružení automobilového průmyslu a člen představenstva Škody Bohdan Wojnar. Tuzemské závody Škody Auto loni vyrobily 765.171 aut, nošovická automobilka Hyundai rostla o pět procent na 358.400 vyrobených vozů a kolínská TPCA zvýšila produkci o necelé jedno procento na 220.611 aut. Podle Wojnara se zejména Škoda a Hyundai v minulém roce dostaly na hranici svých stávajících výrobních kapacit. Export českých výrobců aut se loni zvýšil o 8,6 procenta na 1,6 milionu vozidel. Domácí prodej stoupl o čtyři procenta na 104.163 vozů.

Sklizeň ovoce loni kvůli mrazům klesla o pětinu na 150.100 tun 17-01-2017 10:34 | Zdeňka Kuchyňová Sklizeň ovoce loni klesla o 20 procent na 150.100 tun. Důvodem byly jarní mrazy, které zasáhly zejména jižní Moravu. Propady na historická minima zaznamenaly sklizně meruněk a broskví. Naopak výrazně nadprůměrná byla úroda třešní. Na Ovocnářských dnech v Hradci Králové to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Celkové ztráty z mrazů ovocnáři již vyčíslili na téměř 400 milionů korun. Vláda jim loni schválila odškodnění 133 milionů korun.

Počasí 17-01-2017 10:26 | Zdeňka Kuchyňová Většinou polojasno. Místy přechodně až zataženo, sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejvyšší teploty -5 až -1 °C, v 1000 m na horách kolem -8 °C.

Premiér bude jednat s kraji o financování růstu mezd řidičů 17-01-2017 10:23 | Zdeňka Kuchyňová Navýšení mezd řidičů linkových autobusů a jeho financování dnes projedná premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se zástupci hejtmanů. Vláda loni rozhodla o růstu mezd řidičů autobusů zhruba o třetinu od letošního ledna a kraje hledají způsob, jak zapracovat navýšení do smluv s dopravci a najít desítky milionů korun potřebné pro růst mezd. Protože zvýšení minimálních mezd prosadila vláda, chtějí kraje získat od státu příspěvky na dorovnání plateb pro autobusové dopravce. Dopravci v regionu podle odborářů nemají na zvýšení mezd peníze. Kraj sice peníze má, ale hledá legální cestu, jak platby na mzdy navýšit.

Brabec nepředloží vládě antifosilní zákon, tripartita to ocenila 17-01-2017 10:21 | Zdeňka Kuchyňová Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nepředloží vládě takzvaný antifosilní zákon, který by měl do budoucna snížit závislost ČR na ropě, zemním plynu a uhlí. Řekl to dnes České televizi. ČTK řekl, že je potřeba dojednat i sociální dopady. Jeho krok na jednání ocenila i tripartita. Brabec vládě navrhne, aby zvážila dopady zákona a dohodla se na případném odložení jeho přípravy ve vládním období. Podmínkou přípravy zákona podle něj bylo to, že nebude ohrožena konkurenceschopnost státu, a tato podmínka podle odborné studie, kterou si ministerstvo nechalo vypracovat, nebyla naplněna, uvedl. Antifosilní zákon má řada evropských zemí, například Belgie, Dánsko, Francie nebo Británie. Česko je závislé na fosilních palivech až z 80 procent.

Zemřel astronaut Cernan, poslední muž, jenž stanul na Měsíci 17-01-2017 10:08 | Zdeňka Kuchyňová Ve věku 82 let zemřel americký astronaut Eugene Cernan, poslední člověk, který vstoupil na povrch Měsíce. O skonu muže, který byl v kosmu celkem třikrát, informoval americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Cernan měl české a slovenské předky a ČR několikrát navštívil, naposledy v roce 2008. Cernan se na Měsíc dostal při své třetí vesmírné výpravě v roce 1972 jako velitel lodi Apollo 17. Dva roky poté se vypravil do Československa, kam přivezl vlaječku, již měl s sebou na Měsíci. V roce 2001 pak v jižních Čechách přežil pád armádního vrtulníku, v němž cestoval spolu s českým kosmonautem Vladimírem Remkem. Naposledy byl v Česku v roce 2008 i se svou vnučkou, prohlédli si výstavu Stopy lidí, na které byla i jeho vlajka z Měsíce.

Vítkova CPI PG koupila 11 obchodních center za 17,5 miliardy Kč 17-01-2017 10:05 | Zdeňka Kuchyňová Skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka koupila 11 velkých obchodních center v Česku, Maďarsku, Polsku a v Rumunsku. Cenu společnost neuvedla, podle Forbesu se ale pohybuje kolem 650 milionů eur (17,5 miliardy korun). Jde tak o největší akvizici skupiny, musí ji ale ještě odsouhlasit antimonopolní úřady v jednotlivých zemích. Celkem tak bude mít společnost už 20 obchodních center a zhruba 430.000 metrů čtverečních obchodních ploch k pronájmu. CPI patří k největším realitním investorům v Česku a je jedním z největších tuzemských majitelů maloobchodních ploch.

Palachův odkaz je nebýt lhostejný, uvedli při pietě zástupci škol 17-01-2017 10:02 | Zdeňka Kuchyňová Zástupci Univerzity Karlovy, Vysoké školy ekonomické a studentů si při tradičním pietním aktu u pražské filozofické fakulty připomněli čin Jana Palacha, který se před 48 lety upálil na protest proti vývoji situace v československé společnosti po okupaci vojsky zemí Varšavské smlouvy. Podle děkanky fakulty Mirjam Friedové postavil Palach svým činem všechny občany před výzvu nebýt lhostejný, která s časem nemizí. Na Palacha se v Česku vzpomínalo při řadě akcí. Studentovu památku uctil i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který jeho sebeupálení označil za velmi silnou a velmi tragickou součást českých dějin.

