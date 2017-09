Zaorálek bude jednat s britským ministrem Johnsonem o brexitu

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) bude dnes jednat se svým britským protějškem Borisem Johnsonem o nadcházejícím odchodu Británie z Evropské unie. Johnson přijede do Prahy krátce poté, co britská premiérka Theresa Mayová uvedla, že by po brexitu, k němuž dojde v roce 2019, mohlo následovat dvouleté přechodné období, aby se obě strany přizpůsobily novým pravidlům. Vyjednavači zatím ale ve sporných bodech, jako jsou volný pohyb osob nebo finanční vyrovnání mezi Británií a EU, příliš nepokročili.