Zaměstnavatelé požadují zavedení jasných pravidel pro zvyšování minimální mzdy v Česku. Firmy by tak věděly, s jakým růstem nákladů budou muset v dalším roce počítat. Se skokovým zvedáním nesouhlasí. Neodpovídá podle nich vývoji ostatních výdělků a produktivity. ČTK to sdělila Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Asociace malých a středních podniků. Podle zaměstnavatelů nynější výrazné zvyšování nejnižšího výdělku nepříznivě dopadne na nekvalifikované pracovníky v době, až se ekonomika dostane do útlumu.