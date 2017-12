Zaměstnavatelé: Ekonomika v roce 2018 poroste o tři až čtyři procenta

Česká ekonomika poroste v příštím roce mezi třemi až čtyřmi procenty, tedy mírně nižším tempem než letos. Shodli se na tom zástupci zaměstnavatelů v anketě ČTK. Nezaměstnanost podle nich zůstane rekordně nízká, což dále zvýší zájem firem o zaměstnance a podnítí investice do modernizace technologií a robotizace. "Růstový trend české ekonomiky by měl pokračovat i v příštím roce, i když ne tak silně jako letos. Reálný růst HDP dosáhne podle našich prognóz 3,6 procenta, celkově to ale znamená výrazně příznivý ekonomický vývoj," řekla ČTK analytička Hospodářské komory Karina Kubelková. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů předpokládá v roce 2018 růst HDP mezi třemi a čtyřmi procenty a inflaci kolem dvou procent.