Žalobce chce v kauze Studénka nepodmíněné tresty

Nepodmíněné tresty v rozmezí od tří do šesti let požaduje pro všech deset obžalovaných v kauze železničního neštěstí ve Studénce na Novojičínsku státní zástupce Aleš Kopal. Navrhuje všechny uznat vinnými z obecného ohrožení a udělit jim i tresty zákazu činnosti. Nehoda se stala v roce 2008. Osm lidí ji nepřežilo, desítky dalších utrpěly zranění a vznikla škoda okolo 180 milionů korun. Vina obžalovaných je podle Kopala prokázána především díky řadě znaleckých posudků, které odhalily o poukázaly na celou řadu pochybení. "Provozní slepota, podcenění a nevyhodnocení rizika. Pokud by všichni obžalovaní plnili své povinnosti, nezanedbávali je, dalo se zabránit zřícení mostu a nárazu vlaku," uvedl státní zástupce. Dodal, že nepodmíněné tresty jsou nutné.

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky.