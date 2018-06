Zákonodárci nejspíš podpoří požadavky pošťáků za vyšší platy. Letošní navýšení tarifních platů o 7,1 procenta pokládají spolu s odbory za nedostatečné. Zástupci Sněmovny i Senátu to přislíbili při veřejném slyšení k petici poštovních odborářů za lepší pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců pošty. Tvůrci petice poukazují na to, že loni průměrná mzda zaměstnance České pošty činila 23.895 korun měsíčně, zatímco celorepubliková byla o zhruba 4500 korun vyšší. Místopředseda senátního výboru pro veřejnou správu Jiří Carbol (KDU-ČSL) to označil za nedůstojné a přislíbil podporu navýšení mezd. I podle předsedkyně sněmovního petičního výboru Heleny Válkové (ANO) se parlament postaví za pošťáky. Cestou by podle Carbola mohla být změna zákona, která by zvýšila půlmiliardový příspěvek státu České poště na zajištění základních služeb. Tím podmiňoval další zvyšování platů letos odvolaný generální ředitel pošty Martin Elkán. Od letošního dubna Česká pošta zvýšila zaměstnancům tarifní mzdy o 7,1 procenta. Toto navýšení ale ve skutečnosti podle předsedkyně poštovních odborářů Jindřišky Budweiserové zvedlo pošťákům platy reálně jen o dvě až tři procenta, což potvrdili i zástupci vedení pošty, podle nichž na vyšší nárůst mezd nemá podnik vnitřní zdroje.