Zákon o referendu Česko nepotřebuje, shodli se lidovci a ODS

Česká republika podle KDU-ČSL a ODS nepotřebuje zákon o obecném referendu. Návrh zákona o referendu připravilo hnutí SPD. To jedná s ANO, komunisty a Piráty o konkrétní podobě tohoto zákona. Třeba o čem by lidé mohli rozhodovat a kolik by bylo pro vypsání referenda potřeba hlasů. O návrhu bude jednat sněmovna. Návrh je populistický a povede k rozmělnění demokracie, uvedl po jednání s lidovci místopředseda ODS Martin Kupka. Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka doplnil, že menšinová vláda sice deklaruje, že chce o návrzích jednat se všemi stranami, k jednání o návrhu referenda, ale lidovci ani zástupci stran přizváni nebyli. Za pojistku mají lidovci nynější rozložení sil v Senátu, jehož souhlas je k prosazení ústavních zákonů třeba.