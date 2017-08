S finanční podporou pro spolky využitelné při obraně státu, s dobrovolným střeleckým výcvikem nebo s týmem výcvikových školitelů počítá věcný záměr zákona o připravenosti občanů k obraně státu. Ministerstvo obrany, které jeho zpracování dostalo za úkol od vlády, si od něj slibuje, že se tak podaří zvýšit fyzickou zdatnost Čechů i jejich schopnosti, které by pak mohl stát využít při krizových situacích. Vyplývá to z návrhu, který ministerstvo připravilo. Pokud by byl zákon v budoucnu přijat, stát by vynaložil na podporu brannosti řádově stovky milionů korun. Stát by například finančně nebo materiálem podpořil spolky radioamatérů, střelců či kynologů a umožnil by zvyšovat schopnosti jejich členů. Na oplátku by získal údaje o lidech, kteří jsou ochotni v případě potřeby přijít zemi v době krize na pomoc, a o jejich schopnostech nebo materiálním vybavení. Počítá se také s organizováním besed s válečnými veterány nebo lidmi, kteří se zachovali hrdinsky. Autoři návrhu zdůrazňují, že účast lidí by měla být dobrovolná a stát by jejich schopnosti využil až po vyhlášení stavu ohrožení.