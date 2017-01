Zprávy Zákon bez povinnosti obcí mít sociální byty prý nebude fungovat

13-01-2017 13:52 | Zdeňka Kuchyňová

Zákon o sociálním bydlení bez stanovení povinnosti zajistit potřebným byt a s dobrovolným zapojením obcí nebude podle zástupců iniciativy Mít svůj domov fungovat. Situaci lidí v nouzi nevyřeší a nezlepší. Iniciativa to uvedla v prohlášení, které zaslala ČTK. Upuštění od povinnosti obcí poskytovat sociální byty odmítá. Reagovala tak na dohodu koaličních politiků na principech chystaného zákona. Ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) věří tomu, že obce budou dobrovolně chtít sociální byty mít a přidělovat, a to kvůli získání peněz od státu. Podle Marksové by zákon, který by obcím nařídil mít povinně sociální bydlení, neměl šanci na přijetí. Podle nedávného průzkumu 71 procent dospělých uvedlo, že by měl existovat zákon s povinností obcí mít sociální byty. Z lidí nad 55 let si to myslelo 82 procent. Tento názor měly čtyři pětiny příznivců a voličů ČSSD, ANO a KDU-ČSL a přes 70 procent voličů ODS a TOP 09.

Ústavní stížnost nechá Babiš na Zemanovi; škody má prý obrovské 13-01-2017 14:50 | Zdeňka Kuchyňová Podání ústavní stížnosti na zákon o střetu zájmů nechá vicepremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš primárně na prezidentovi Miloši Zemanovi, který avizoval, že se na soud obrátí, pokud Sněmovna jeho veto přehlasuje. Mezi majetkem, který Babiš po středečním schválení normy převede, budou i elektronická média, tedy i servery iDnes.cz a Lidovky.cz. Novinářům Babiš také řekl, že norma má obrovské negativní dopady na jeho firmu Agrofert. "Vznikají obrovské náklady a škody," konstatoval. "Řeším to komplexně. Musím se zbavit i firmy, ve které jsou i tato média i fond, ale mám na to de facto jen nějaké dva týdny," uvedl Babiš na dotaz, zda se zbaví i elektronickým médií, jejichž vlastnictví novela zákona neomezuje. Zopakoval, že sociální demokracie Bohuslava Sobotky na něj udělala podraz, když norma má platit ihned po publikaci ve Sbírce zákonů, nikoli až po volbách pro členy nového kabinetu. Babiš také uvedl, že se změně nebrání. Připomenul, že do fondu převádí svůj majetek i nastávající prezident Spojených států Donald Trump.

Šesté ohnisko ptačí chřipky je v malém chovu na Táborsku 13-01-2017 13:49 | Zdeňka Kuchyňová V Česku je potvrzené šesté ohnisko ptačí chřipky. Jde o drobný chov drůbeže v Chotčinách na Táborsku, které jsou součástí obce Dolní Hořice. Měla by se tam zatím utrácet padesátka ptáků. Dozorové desetikilometrové pásmo okolo ohniska zasahuje i do kraje Vysočina. Na Táborsku jde o malé hospodářství, kde se chovatel stará o slepice, husy, kachny a holuby. Před více než týdnem se v Česku znovu po téměř deseti letech objevila ptačí chřipka. V okolí pěti ohnisek, která jsou hlavně na jižní Moravě, veterináři utratili přes 10.000 kusů drůbeže.

Poslanci schválili zvýšení slev na děti, zamítli změny v elektronické evidenci tržeb 13-01-2017 13:44 | Zdeňka Kuchyňová Sněmovna schválila vládní daňový balík, který především zvyšuje daňové slevy na druhé, třetí a další dítě. Poslanci v něm zamítli návrhy úlev v elektronické evidenci tržeb, které vznesl ministr financí Andrej Babiš (ANO) a vládní KDU-ČSL. Neprošly ani návrhy pravice na snížení sazeb daně z přidané hodnoty nebo na zrušení solidární přirážky daně z příjmů. Daňový balík musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. V účinnost má vstoupit k 1. dubnu. Vyšší slevy na děti bude možné uplatnit zpětně od počátku roku.



Ministr Babiš neuspěl s návrhem, aby pod evidenci tržeb nespadaly nákupy v e-shopech v těch případech, kdy zákazník platí kartou přes internet a transakce se odehraje bez osobní účasti. Z evidence chtěl vyloučit i živnostníky s paušální daní. Se svými návrhy změn v EET neuspěli ani vládní lidovci. Šlo například o výjimku pro podnikatele s ročními příjmy do 414.000 korun a podnikatele, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost a měsíčně nevykážou zisk vyšší než 5401 korun.



Poslanci naopak schválili návrh rozpočtového výboru na snížení limitu pro výdajové paušály živnostníků z nynějších dvou milionů na jeden milion korun. Výdajové paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání.

Savčenková se setkala s poslanci, Kalousek jí dal dýku 13-01-2017 11:00 | Zdeňka Kuchyňová Ukrajinská poslankyně Nadija Savčenková se v prostorách poslaneckého klubu TOP 09 setkala s českými zákonodárci. Přibližně půl hodiny s nimi mluvila o situaci ukrajinských zajatců a vyzvala k jejich podpoře. Žádala také o spolupráci a komunikaci s ukrajinskými politiky. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek ocenil její statečnost a jako dar jí předal ozdobnou dýku. Savčenková už poněkolikáté během své třídenní návštěvy v Česku poděkovala za podporu, které se jí dostalo v době, kdy byla v ruském vězení a během soudního procesu, v němž byla obviněna a odsouzena z podílu na zabití dvou ruských novinářů na východě Ukrajiny. Moskva ji pak vyměnila za dva ruské vojáky, zajaté a odsouzené na Ukrajině. Po návratu do vlasti se Savčenková v roli poslankyně výrazně zasazuje o propuštění dalších válečných zajatců.

Sport 13-01-2017 10:58 | Zdeňka Kuchyňová Automobilový jezdec Martin Prokop i motocyklista Ondřej Klymčiw se v desáté etapě Rallye Dakar umístili v elitní desítce. Prokop s fordem zajel devátý čas, Klymčiw byl původně desátý, ale po penalizaci vítěze skončil rovněž na devátém místě. Pro oba to znamená nejlepší výsledky v populární dálkové soutěži v kariéře. V soutěži kamionů byl Aleš Loprais pátý a při problémech týmového kolegy z Buggyry Martina Kolomého je novou českou jedničkou. Patří mu celkově desáté místo těsně před Martinem Macíkem, který při absolutním triumfu ruských pilotů v kamazech obsadil osmou příčku.



Barbora Strýcová se Sanií Mirzaovou titul ve čtyřhře na turnaji v Sydney nezískaly. Nejvýše nasazená česko-indická dvojice podlehla ve finále Maďarce Timee Babosové s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou dvakrát 4:6. Strýcová s Mirzaovou v Sydney odehrály šestý společný turnaj a usilovaly o třetí trofej, úspěch z loňských akcí v Cincinnati a Tokiu ale nezopakovaly.



České biatlonistky ve složení Eva Puskarčíková, Markéta Davidová, Veronika Vítková a Gabriela Koukalová obsadily šesté místo ve štafetě Světového poháru v německém Ruhpoldingu. Na střelnici reprezentantky zdrželo deset dobití, juniorka Davidová musela při své premiéře ve štafetě na trestné kolo. Zvítězily domácí Němky před Francií a Norskem.

Počasí 13-01-2017 10:52 | Zdeňka Kuchyňová Oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky. Zpočátku, zejména na Moravě, v polohách pod 400 m i déšť se sněhem nebo déšť, ojediněle mrznoucí s tvorbou ledovky. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, během dne od západu ochlazování, v 1000 m na horách kolem -4 °C. Silničáři vyhlásili kalamitní stav pro úsek silnice I/20 mezi Karlovými Vary a Plzní. Kvůli sněhu a extrémnímu větru úsek nelze udržet sjízdný, silnice je v obou směrech uzavřena. Průjezdné nejsou ani žádné objízdné trasy. Na místě se vytvořila desetikilometrová kolona.

Trump si podle zprávy StB byl jist, že v roce 1996 vyhraje volby 13-01-2017 10:51 | Zdeňka Kuchyňová Donald Trump si byl před téměř 30 lety jist, že v roce 1996 jako nezávislý kandidát zvítězí v amerických prezidentských volbách. Podle agentury AP to vyplývá z nedávno zveřejněných dokumentů někdejší československé tajné police StB. Z Československa pochází Trumpova první manželka Ivana. Podrobnosti z její návštěvy v roce 1988 jsou zaznamenány v tajné zprávě StB. Záznam ze dne 22. října 1988 uvádí, že Trump odmítl v témže roce kandidovat - přes údajný tlak, který byl na něj vyvíjen -, protože cítil, že je ve svých 42 letech příliš mladý. Měl ale v úmyslu zúčastnit se prezidentských voleb jako nezávislý kandidát v roce 1996, kdy mu bude 50. "I když to zní jako utopie, D. Trump si je jist, že uspěje," cituje AP ze zprávy StB, která je založená na informaci poskytnuté neupřesněným zdrojem.

Čeští vědci slaví mezinárodní úspěch ve výzkumu nanokrystalů 13-01-2017 10:48 | Zdeňka Kuchyňová Čeští vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR vyvinuli novou metodu, která umí určit polohu nejlehčích atomů v těch nejmenších krystalech. Jako první na světě dosáhli takové přesnosti, že mohou v nanokrystalech najít i atomy vodíku. Spolehlivost metody popsali ve vědecké práci, která vychází v prestižním časopise Science. ČTK to řekl fyzik Lukáš Palatinus. Svým výzkumem, který trval sedm let, podle něj pomohli rozvoji krystalografie. Metoda podle autorů může přispět k širokému použití krystalografie v přírodních vědách a rozvoji celé řady vědních oborů, jako je například materiálové inženýrství, organická i anorganická chemie, farmacie či molekulární biologie. Analýza nanokrystalů je důležitá ale i v leteckém průmyslu při zkoumání nových materiálů.