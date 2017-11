Zájem amerických studentů o pobyt v ČR vzrostl o třetinu

Zájem amerických studentů o pobyt v Česku mezi roky 2014 a 2016 stoupl téměř o třetinu. Zatímco v roce 2014 jich v ČR studovalo 3572, o dva roky později to bylo 4610. Česko bylo ve školním roce 2015/2016 jejich 14. nejpopulárnější cílovou zemí na světě, mezi evropskými zeměmi se umístilo na 8. místě. Vyplývá to z nejnovější zprávy Open Doors, která se zabývá statistikou vzdělávacích výměn mezi USA a dalšími zeměmi. Podle Jakuba Tesaře z Fulbrightovy komise, která zajišťuje stipendia studentů v obou zemích, vzrostl v uplynulém školním roce i počet Čechů na amerických univerzitách. Američané v Česku podle Tesaře využívají většinou specializované programy, které často jen okrajově spolupracují s českými univerzitami. Například do Fulbrightova programu asistentů ve výuce angličtiny na středních školách v ČR se jich hlásilo téměř 200 na 30 nabízených míst, řekla ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.