Desítky dobrovolníků od pondělí pomáhají na Liberecku. Jedna skupina pracuje na hradu Grabštejn u Hrádku nad Nisou, druhá bude působit dva týdny v Liberci a v Jablonném v Podještědí. Součástí jejich programu bude i úklid zahrad u zámku v Liberci, které jsou letos o prázdninách veřejnosti po dlouhých letech opět přístupné. Úklid bude podle koordinátorky libereckého projektu Jany Pichové spojený s piknikem pro veřejnost. Zahraniční dobrovolníci jezdí do Liberce dlouhodobě, pomáhají spolku Čmelák - Společnosti přátel přírody. Letos přijelo do Liberce 13 středoškoláků ve věku od 15 do 17 let z Francie, Turecka, Vietnamu, Ruska, Itálie, Španělska a Polska. V následujících dvou týdnech budou dobrovolníci pracovat hlavně v oblasti Nového pralesa na Ještědu a mokřadech v Jablonném. Pomáhat budou se sekáním trávy, sbíráním dříví a revitalizací obou lokalit. Tradiční je letní pobyt zahraničních studentů i na hradě Grabštejn, workcamp tam je popatnácté. Letos bude hlavní náplní práce pro devět dobrovolníků z pěti evropských zemí, Koreje a Mexika čištění svahů kolem hradu.