Zahraniční a tuzemské firmy v ČR investují 65 miliard Kč

Více než 65 miliard korun plánují investovat v Česku zahraniční a tuzemské firmy. Každý třetí z celkem 106 investičních záměrů, které loni dojednala agentura CzechInvest, je tzv. high-tech projektem, tedy projektem vysoce technologicky orientovaným nebo navázaným na výzkumně-vývojové aktivity. Nejvíc v ČR investují firmy z Německa, USA a Japonska. ČTK údaje poskytl CzechInvest.

V 80 případech expandovaly tuzemské podniky. Nejvíce zahraničních investičních záměrů, ať už nových či expanzí, přijde z Německa, a to 23,8 miliardy Kč, dále ze Spojených států amerických (2,6 miliardy Kč) a Japonska (čtyři miliardy Kč). Nejvíc investic směřuje do Jihomoravského kraje, Ústeckého kraje a do středních Čech. Z oborů šlo nejvíce investic do kovodělného a kovozpracujícího průmyslu, výroby dopravních prostředků a IT a vývoje softwaru.