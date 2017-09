Zahrady pod Hradem čeká oprava, od loňska mají méně návštěvníků

Palácové zahrady pod Pražským hradem jsou podle památkářů dvě desítky let po nákladné rekonstrukci v havarijním stavu. Národní památkový ústav (NPÚ), který komplex zahrad spravuje, proto připravuje jejich rekonstrukci. Měla by trvat pět let, ale neměla by zahrady uzavřít. Návštěvnost zahrad snížilo uzavření vstupu od Hradu v souvislosti s loni zavedenými bezpečnostními opatřeními v sídle prezidenta. Dříve nepřístupné zahrady kolem Hradu se postupně otevíraly od 90. let, před 20 lety, 9. září 1997, se otevřela Velká Pálffyovská. Soubor zahrad pod Pražským hradem tvoří pět zahrad mezi Valdštejnskou ulicí a jižními terasami Hradu - ještě Ledeburská, Malá Palffyovská, Kolovratská a Malá Fürstenberská. Další zahrady v okolí Hradu spadají pod Správu Pražského hradu (SPH). K palácovým zahradám přiléhají Jižní zahrady, tedy Rajská a Na Valech.