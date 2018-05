Začínají zápisy do mateřských škol. Nárok na školku mají poprvé i všechny tříleté děti

Začínají zápisy do mateřských škol, které potrvají příští dva týdny. Ještě loni rodiče tříletých dětí neměli jistotu, že spádová školka bude mít pro jejich potomka místo. Při nedostatečné kapacitě totiž ředitelé dávali přednost starším dětem. Problémy byly hlavně v Praze, jejím okolí a dalších velkých městech.

Pro pětileté děti, kterých je podle ministerstva školství zhruba 109.000, je předškolní vzdělávání povinné. Většina z nich ale již nyní ve školkách je. Ti, co do nich zatím nechodí, se musí ve školce zapsat, i když se budou vzdělávat doma, nebo v neregistrované dětské skupině. Rodiče je na podzim budou muset do školky přivést na přezkoušení.