V Ostravě začíná festival Colours of Ostrava. Během čtyř dnů v Dolních Vítkovicích vystoupí například Norah Jonesová, Imagine Dragons či Jamiroquai. V programu prvního dne se objevily hned tři velké hvězdy. Vystoupí zpěvačka Birdy, britští alt-J a americká kapela Imagine Dragons. Premiéru bude mít společný americko-český hudebně-vizuálně-světelný projekt dvou hudebníků a konstruktérů unikátních nástrojů Williama Close and The Earth Harp a Lenky Morávkové and Bohemian Cristal Instrument.

Celkově si návštěvníci festivalu, který loni britský deník The Guardian zařadil mezi deset nejlepších v Evropě, budou moci vybrat z více než 350 programových položek na 20 venkovních i krytých scénách. Do Ostravy letos přijede přes 80 zahraničních a 52 domácích kapel a hudebníků, kteří nabídnou hudební zážitky z mnoha žánrů - od elektroniky, přes world music, rock, pop či jazz až po flamenco. Objeví se zástupci hudebních scén z celého světa - od Austrálie přes Senegal, Alžírsko, Chile, Indii, Izrael až po Španělsko nebo Irsko.