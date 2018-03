Začíná aukce, ve které bude i nejvzácnější československá známka

Aukční dům Burda Auction dnes zahájí třídenní aukci poštovních známek, ve které v neděli nabídne i nejvzácnější československou známku ze sbírky Ludvíka Pytlíčka. Prodat by se podle aukční síně mohla za čtyři až pět milionů korun. Pětasedmdesátiletý sběratel Pytlíček je nejproslulejším českým filatelistou. Vlastní největší sbírku československých známek z let 1918-1939. Nejvzácnější československou známku získal koncem 90. let za 2,6 milionu Kč. Sbírku postupně rozprodává, neboť jeho děti filatelistický koníček nezdědily.