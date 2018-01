Záchranáři vyprostili v Jeseníkách skialpinistu ze sesuvu sněhu

Se zraněním nohy vyvázl pětatřicetiletý skialpinista, kterého zavalil náhlý sesuv sněhu ve Velkém Kotli v Jeseníkách. Zraněnému muži z místa pomáhala horská služba, na saních jej převezla do Karlova, řekl ČTK náčelník jesenické horské služby Michal Klimeš. Záchrana lyžaře trvala v obtížném terénu lavinového katastru tři hodiny. Klimeš poukázal na to, že lyžař porušil několik zásadních pravidel pohybu v terénu. Měl sice veškeré vybavení do lavinové oblasti a při pádu použil i lavinový batoh, ale v místě se pohyboval sám. Pokud by se nevyhrabal vlastní silou, nikdo by mu nedokázal pomoct, dodal Klimeš.