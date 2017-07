První prázdninový týden byl na českých silnicích zatím méně tragický než loni. Od pondělí do nedělního odpoledne zahynulo při dopravních nehodách šest životů. Loni si havárie ve stejném období vyžádaly 15 mrtvých. Vyplývá to z předběžných statistik policie a informací ČTK. Do tohoto počtu nejsou zahrnuti lidé, kteří se vraceli v neděli večer z prodlouženého víkendu.