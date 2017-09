Začal nový školní rok, prvňáčků je méně, středoškoláků naopak víc

V mateřských, základních a středních školách začal v pondělí nový školní rok. Prvňáčků, pro které to byl nejvíce slavnostní den, usedlo do lavic přibližně 108.000. Jejich počet by podle odhadů ministerstva školství měl poprvé po dlouhých letech klesnout, a to asi o 9200. Po zhruba deseti letech naopak pravděpodobně o něco přibude středoškoláků. Ti na Akademii řemesel Praha - Střední škole technické v Praze zahájili nový školní rok s prezidentem Milošem Zemanem. Návštěvu školy Zeman zahájil debatou s jejím vedením, poté se sešel se studenty prvních ročníků. Řekl jim, že ho předchází pověst člověka, který bojuje za to, aby byl kladen důraz na technické školství na všech vzdělávacích úrovních. Poznamenal, že sám se přesvědčil, že když člověka něco nebaví, dělá to špatně. Zeman chtěl se studenty debatovat, otázku mu ale žádný z nich nepoložil. Od školy dostal dřevěnou ptačí budku.

V mateřských, základních a středních školách přibude v tomto školním roce proti minulému zhruba 15.000 žáků. Vyšší bude počet dětí zejména v základních školách a předškolních zařízeních, mírně ale stoupne zřejmě i počet středoškoláků. Ministerstvo odhaduje, že do školek bude chodit 370.000 dětí, do základních škol 922.900 žáků a do středních škol asi 395.000 studentů.