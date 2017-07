Z Prahy vyrazil první přímý nákladní vlak do Číny. V budoucnu by měl pravidelně spojovat českou metropoli s městem I-wu ve východočínské provincii Če-ťiang. Ve vlaku je zboží zhruba za pět milionů dolarů. Kontejnery obsahují český křišťál, automobilové součástky, pivo a další tradiční výrobky z České republiky i dalších evropských zemí. Uvedli to organizátoři vlaku pod názvem YXE CR Express. Vlak složený ze 40 vagonů pojme podle generálního ředitele přepravní firmy Metrans Petera Kisse celkem 80 čtyřicetistopých kontejnerů. Cestu přes Polsko, Bělorusko, Rusko a Kazachstán urazí, i s dvěma překládkami kvůli jinému rozchodu kolejí v Rusku, za 16 dní.