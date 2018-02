Z Pardubic putuje do Jordánska munice do samopalů a kulometů

Česká republika postupně dodává do Jordánska munici do samopalů a kulometů z nepotřebných zásob ministerstva obrany. Je určena jordánským ozbrojeným a bezpečnostním silám. Dodávky jsou příspěvkem Česka v boji s mezinárodním terorismem a nestabilitou, mají také podpořit bilaterální vztahy významného partnera regionu Blízkého východu, uvedl ve vyjádření pro ČTK Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

O darování munice Jordánsku rozhodla vláda usnesením vlády 25. ledna 2016. Celkem bude přepraveno 3,8 milionu nábojů ráže 7,62 milimetrů vzor 43 pro útočné pušky a 3 miliony nábojů ráže 7,62 mm vzor 59 pro kulomety. Z pardubického letiště byla v minulosti přepravena i další munice a zbraně ze starších zásob do nestabilních regionů. V letech 2014 a 2015 putovala do Iráku vojenský materiál pro iráckou armádu a kurdské ozbrojené síly. Šlo o osm milionů nábojů do kulometů, 5000 střel do pancéřovek RPG7, deset milionů nábojů do samopalů a 5000 ručních granátů.