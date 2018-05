Z ČR loni odjelo bojovat do Sýrie 11 lidí, dva byli čeští občané

Z Česka loni odjelo bojovat do Sýrie 11 lidí. Dva z nich byli čeští občané, ostatní cizinci. Vyplývá to ze situační zprávy o vnitřní bezpečnosti země za loňský rok, kterou získala ČTK. Česko podle ní bylo po porážce tzv. Islámského státu v Sýrii a Iráku tranzitní zemí, kudy se zahraniční bojovníci snažili dostat zpět do Evropy. Tuzemské bezpečnostní složky delší dobu návraty bojovníků označují za bezpečnostní riziko kvůli jejich možné radikalizaci nebo přípravě teroristického útoku na evropském území. Policie podle dokumentu loni řešila několik případů lidí, kteří se přes české území snažili o vstup na území EU a byli podezřelí z toho, že předtím působili v některé z teroristických organizací. Do hledáčku detektivů se podle zprávy dostalo i několik lidí, kteří se v Česku snažili zajistit výcvik, lékařskou péči nebo jinou materiální podporu teroristům.