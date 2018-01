Wizz Air radikálně sníží počet letů z Prahy

Maďarská nízkonákladová společnost Wizz Air zruší v polovině června svou základnu na Letišti Václava Havla v Praze a omezí počet linek z devíti na tři. Zachovány zůstanou pouze lety do Londýna, italského Bari a do Kutaisi v Gruzii. V současnosti Wizz Air létá z Prahy také například do Reykjavíku, Tel Avivu, Milána nebo Benátek.

Pasažérům, kteří si již v předstihu koupili letenky na zrušené lety, společnost vyplatí kompenzaci ve výši 120 procent původní ceny letenky. Zaměstnancům pražské základny společnost Wizz nabídne práci v pobočce v jiné zemi, včetně pomoci s přestěhováním.