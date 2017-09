Wi-fi bude v šesti v šesti stanicích metra

Cestující se budou moci v šesti stanicích pražského metra připojit k internetu prostřednictvím wi-fi. Pražský dopravní podnik (DPP) za pokrytí zaplatí téměř deset milionů korun bez DPH. Zařízení podniku dodá společnost ČD-Telematika. Vyplývá to ze znění smlouvy zveřejněné na serveru Hlídač smluv. DPP rovněž uvažuje o internetovém signálu v tunelu, zkušebně by měl být na trase C a nyní funguje v novém úseku metra A do Motola.

Připojení k internetu bude fungovat ve stanici Florenc na trase B a C. Na trase B pak bude ještě na Náměstí Republiky a Smíchovském nádraží a na trase C na Hlavním nádraží a Pražského povstání. Na internet by se mohlo zvládnout podle serveru Lupa.cz připojit naráz až 32.000 uživatelů a připojení má dosáhnout 300 Mb/s.